La society x brick lane jazz festival Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

La society x brick lane jazz festival

Du jeudi 7 au vendredi 8 mai 2026 de 20h à 2h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-08 02:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Une soirée mêlant hip-hop, jazz et sons hybrides, entre artistes marseillais et londoniens.

LA SOCIETY invite le Brick Lane Jazz Festival pour une soirée exceptionnelle au Petit Cab, à la Friche la Belle de Mai.



Pensée par l’AMI (Aide aux Musiques Innovatrices), cette soirée met en lumière les dialogues entre les scènes marseillaise et londonienne, à la croisée du hip-hop, du jazz et des musiques hybrides.



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LIVE — CRÉATION ORIGINALE

The Silhouettes Project Collectif phare de la scène underground londonienne, il rassemble rappeur·ses, chanteur·ses et musicien·nes autour d’une démarche collaborative et expérimentale.



Pour cette soirée, ils seront en featuring avec

Kena Womo Une voix entre R&B, hip-hop et soul, oscillant entre puissance et douceur

Achim Une écriture brute et sensible, ancrée dans le réel et les récits de vie

Les artistes seront en résidence dans les studios de l’AMI en amont, pour créer une performance inédite.



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COSMIC AÏOLI JAM

Une jam session portée par des artistes de la scène marseillaise

Blanche Lafuente Batteuse aux influences multiples, elle développe un langage entre improvisation, rythmes afro-diasporiques, électronique et énergie punk.

Benoît Moreau (Beubzer) Multi-instrumentiste, compositeur et producteur, il navigue entre jazz, rock et musiques actuelles, avec une approche libre et ancrée dans son territoire.

Matthieu Fabre (Mafa) Artiste explorant les formes improvisées et les croisements sonores à travers des performances live immersives.



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DJ SET

Sweetanaz DJ marseillaise, elle propose des sets solaires et puissants, entre dancehall, baile funk, reggaeton et shatta.



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Une soirée entre résidences, live et jam, pensée comme un espace de rencontre et d’expérimentation.



Vibration & collectif / Marseille × Londres / Hip-hop, jazz & hybridations



Avec le soutien de Friche la Belle de Mai, Fontana Records, Ville de Marseille, Ministère de la Culture, Région Sud PACA, Département des Bouches du Rhône et Institut Français. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An evening of hip-hop, jazz and hybrid sounds, featuring artists from Marseille and London.

L’événement La society x brick lane jazz festival Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-14 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille