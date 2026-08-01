Informations pratiques

Carantec

40 ans de l’association des plaisanciers de Carantec

Rue du Kelenn Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Voilà 40 ans que l’APPC a été créée et nous avons souhaité marqué l’événement en créant une journée des pêcheurs plaisancier le dimanche 23 août à la salle du Kélenn.

Les festivités commenceront à 14 heures par l’ouverture de la buvette et d’un bar à huïtres de Ker Ostréa

De 15 heures à 18 heures se dérouleront les danses bretonnes animées par An Dallar, le duo Joel et Domi, Jacqueline Cornec et Gaelle Trébaol pendant que Lulu la crêpière se tiendra à la disposition du public avec ses crêpes aux différents parfums .

A 19 heures, Alain Quéran, président de l’APPC retraçera la vie de l’association devant un parterre d’élus et d’invités puis conviera à l’apéritif inaugural, gracieusement offert . Tous les adhérents y sont cordialement invités.

A l’issue, un repas de moules-frites sera servi par les bénévoles d’Air de Fête, association partenaire de cette journée, pendant les Matelots du Caboulot nous entraîneront sur toutes les mers du monde avec leurs chansons à virer ou à hisser. Nota En raison des conditions climatiques, la production des moules est aléatoire et nous vous invitons à vous pré-inscrire à la permanence de l’APPC ou à nous contacter au 06. 23.65.30.65 et réserver vos repas, pour vous et vos proches à raison de 13 € par repas pour un moules frites ou 9 € par personnes pour un jambon-frites. .

Rue du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 23 65 30 65

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English :

L’événement 40 ans de l’association des plaisanciers de Carantec Carantec a été mis à jour le 2026-08-12 par OT BAIE DE MORLAIX