Ciné plein air dans un transat Le Robot Sauvage Soirées Transats Carantec
Ciné plein air dans un transat Le Robot Sauvage Soirées Transats Carantec mardi 18 août 2026.
Carantec
Ciné plein air dans un transat Le Robot Sauvage Soirées Transats
Jardin du Verger Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Les Soirées Transat, le festival estival à Carantec du 23 juillet au 20 août.
Le festival de l’été à Carantec, anime chaque soir de la semaine au gré de contes, concerts, théâtre, danse, arts de la rue avec le festival Place aux Mômes, tournois sportifs… Pendant sept semaines, la station vit au rythme d’animations gratuites et de qualité pour petits et grands. Alors, dépliez vos transats et installez-vous…
Au programme pour ce mardi 18 août Ciné plein air Le Robot Sauvage de Chris Sanders
Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin.
Gratuit.
Repli salle du Kelenn en cas de pluie. .
Jardin du Verger Carantec 29660 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Ciné plein air dans un transat Le Robot Sauvage Soirées Transats Carantec a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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