Quittons nos transats Beach Volley kelenn Carantec

Carantec

Quittons nos transats Beach Volley

kelenn Plage du Kelenn Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Le festival de l’été à Carantec anime chaque soir de la semaine au gré de contes, concerts, théâtre, danse, arts de la rue avec le festival Place aux Mômes, tournois sportifs… Pendant sept semaines, la station vit au rythme d’animations gratuites et de qualité pour petits et grands.

Chaque mercredi QUITTEZ VOS TRANSATS et faites du sport !

Au programme du soleil, des échanges, des plongeons et du fun sur le sable ! Constituez vos équipes de 4 joueurs pour participer au tournoi.

Débutants bienvenus, tous niveaux Réservé aux plus de 15 ans

Inscription sur place un quart d’heure avant le début des tournois .

kelenn Plage du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

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English : Quittons nos transats Beach Volley

L’événement Quittons nos transats Beach Volley Carantec a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX