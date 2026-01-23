40 ans en réserve naturelle quelles avancées ? Salle des fêtes Bonnevaux
40 ans en réserve naturelle quelles avancées ?
Salle des fêtes 5 Rue des Tourbières Bonnevaux Doubs
Gratuit
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08 22:00:00
2026-12-08
A quoi sert une réserve naturelle ? Pourquoi des travaux sont parfois nécessaires en tourbières, quelles connaissances scientifiques ont été acquises au fil du temps ?
Cette soirée de clôture proposera trois interventions de spécialistes pour répondre à ces questions et revenir sur 40 ans de gestion, de recherche et d’actions menées en réserve naturelle. .
