40 ans en réserve naturelle quelles avancées ? Salle des fêtes Bonnevaux

40 ans en réserve naturelle quelles avancées ?

Salle des fêtes 5 Rue des Tourbières Bonnevaux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 20:00:00

fin : 2026-12-08 22:00:00

Date(s) :

2026-12-08

A quoi sert une réserve naturelle ? Pourquoi des travaux sont parfois nécessaires en tourbières, quelles connaissances scientifiques ont été acquises au fil du temps ?

Cette soirée de clôture proposera trois interventions de spécialistes pour répondre à ces questions et revenir sur 40 ans de gestion, de recherche et d’actions menées en réserve naturelle. .

Salle des fêtes 5 Rue des Tourbières Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tourbieres@frasnedrugeon-cfd.fr

