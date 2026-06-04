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Atelier Les plantes sauvages Bonnevaux

Atelier Les plantes sauvages Bonnevaux dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Ferme-Musée La Pastorale

Ville : 25560 Bonnevaux

Département : Doubs

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Bonnevaux

Atelier Les plantes sauvages

Ferme-Musée La Pastorale Bonnevaux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-08-08

François Nicod, pharmacien et Jean-Paul Lonchampt, chef cuisinier, souhaitent vous donner l’envie mais aussi quelques outils pour explorer les plantes sauvages locales. Histoires, caractéristiques botaniques, recette de cuisine, ou encore vertus thérapeutiques vous seront dévoilées.   .

Ferme-Musée La Pastorale Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86  infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Atelier Les plantes sauvages

L’événement Atelier Les plantes sauvages Bonnevaux a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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