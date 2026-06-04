Bonnevaux

Atelier Les plantes sauvages

Ferme-Musée La Pastorale Bonnevaux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-08

François Nicod, pharmacien et Jean-Paul Lonchampt, chef cuisinier, souhaitent vous donner l’envie mais aussi quelques outils pour explorer les plantes sauvages locales. Histoires, caractéristiques botaniques, recette de cuisine, ou encore vertus thérapeutiques vous seront dévoilées. .

Ferme-Musée La Pastorale Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Atelier Les plantes sauvages

L’événement Atelier Les plantes sauvages Bonnevaux a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)