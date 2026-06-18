Bonnevaux

Rencontre littéraire musicale

Moulin Scierie Marandet Bonnevaux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 20:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Participez à une rencontre privilégiée avec l’auteur Gilles Le Faucheur, qui partagera son univers à travers une lecture d’extraits de ses oeuvres. Ces textes seront sublimés par une mise en musique originale, interprétée par l’auteur lui-même, accompagné de Nicolas Soulier, pour un moment artistique mêlant littérature et musique. .

Moulin Scierie Marandet Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Rencontre littéraire musicale

L’événement Rencontre littéraire musicale Bonnevaux a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS