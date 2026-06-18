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Rencontre littéraire musicale Bonnevaux

Rencontre littéraire musicale Bonnevaux vendredi 11 septembre 2026.

Adresse : Moulin Scierie Marandet

Ville : 25560 Bonnevaux

Département : Doubs

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : vendredi 11 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Bonnevaux

Rencontre littéraire musicale

Moulin Scierie Marandet Bonnevaux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 20:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Participez à une rencontre privilégiée avec l’auteur Gilles Le Faucheur, qui partagera son univers à travers une lecture d’extraits de ses oeuvres. Ces textes seront sublimés par une mise en musique originale, interprétée par l’auteur lui-même, accompagné de Nicolas Soulier, pour un moment artistique mêlant littérature et musique.   .

Moulin Scierie Marandet Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86  infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Rencontre littéraire musicale

L’événement Rencontre littéraire musicale Bonnevaux a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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