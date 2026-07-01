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Concert chorale de chants russes, Église de Bonnevaux, Bonnevaux

samedi 22 août 2026 · Église de Bonnevaux · Bonnevaux

Concert chorale de chants russes, Église de Bonnevaux, Bonnevaux

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Église de Bonnevaux
Adresse
Église, 30450 Bonnevaux
Ville
30450 Bonnevaux
Département
Gard
Tarif
Prix libre

Concert chorale de chants russes Samedi 22 août, 20h30 Église de Bonnevaux Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Église de Bonnevaux Église, 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.bonnevaux-cevennes.fr »}]
Galina Birioukova et Cie Balagan. Concert Chorale

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