AGENDA · Bonnevaux
Concert chorale de chants russes, Église de Bonnevaux, Bonnevaux
samedi 22 août 2026 · Église de Bonnevaux · Bonnevaux
Informations pratiques
Concert chorale de chants russes Samedi 22 août, 20h30 Église de Bonnevaux Gard
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00
Église de Bonnevaux Église, 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.bonnevaux-cevennes.fr »}]
Galina Birioukova et Cie Balagan. Concert Chorale
À voir aussi à Bonnevaux (Gard)
- Théâtre : “Mes odieux à la scène”, Col du Péras, Bonnevaux 7 juillet 2026
- Concert : “Brassens à Alger”, Col du Péras, Bonnevaux 11 juillet 2026
- Atelier Les plantes sauvages Bonnevaux 12 juillet 2026
- Théâtre : “Roméo, Juliette et Rose”, Col du Péras, Bonnevaux 17 juillet 2026
- Histoires pour p’tites oreilles en plein air Bonnevaux 21 juillet 2026