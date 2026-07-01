Concert chorale de chants russes, Église de Bonnevaux, Bonnevaux

Informations pratiques

Concert chorale de chants russes Samedi 22 août, 20h30 Église de Bonnevaux Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Église de Bonnevaux Église, 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.bonnevaux-cevennes.fr »}]

Galina Birioukova et Cie Balagan. Concert Chorale