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Théâtre : “Tartuff’ries”, Col du Péras, Bonnevaux

samedi 15 août 2026 · Col du Péras · Bonnevaux

Théâtre : “Tartuff’ries”, Col du Péras, Bonnevaux

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Col du Péras
Adresse
30450 Bonnevaux
Ville
30450 Bonnevaux
Département
Gard
Tarif
Prix libre

Théâtre : “Tartuff’ries” Samedi 15 août, 20h30 Col du Péras Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T20:30:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T20:30:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

19h, petite restauration (résa. sms au 06 63 26 17 16).

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Par la Cie Brouhaha, François Manuelian, Hugo Zermati. Théâtre Spectacle

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