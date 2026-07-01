AGENDA · Bonnevaux
Théâtre : “Tartuff’ries”, Col du Péras, Bonnevaux
samedi 15 août 2026 · Col du Péras · Bonnevaux
Informations pratiques
Théâtre : “Tartuff’ries” Samedi 15 août, 20h30 Col du Péras Gard
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T20:30:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T20:30:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00
19h, petite restauration (résa. sms au 06 63 26 17 16).
Col du Péras 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 26 17 16 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.bonnevaux-cevennes.fr »}]
Par la Cie Brouhaha, François Manuelian, Hugo Zermati. Théâtre Spectacle
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