Bonnevaux

Rando apéro au crépuscule

Mairie Bonnevaux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Partez sur le sentier du village de Bonnevaux à la tombée de la nuit pour découvrir le patrimoine naturel et humain de la Haute Vallée du Drugeon. Un moment convivial vous sera ensuite offert par la CFD avec un apéritif du terroir. Animé par Emmanuel Redoutey, accompagnateur moyenne Montagne et éducateur nature.

Public familial, à partir de 6 ans (l’enfant doit être marcheur). .

Mairie Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33

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English : Rando apéro au crépuscule

L’événement Rando apéro au crépuscule Bonnevaux a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS