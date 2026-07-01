AGENDA · Bonnevaux
Journée champêtre, Col du Péras, Bonnevaux
dimanche 2 août 2026 · Col du Péras · Bonnevaux
Informations pratiques
Journée champêtre Dimanche 2 août, 08h00 Col du Péras Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T08:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T08:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00
Col du Péras 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.bonnevaux-cevennes.fr »}]
Animation musicale Marius Pibarot (violon) et vide-greniers.
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