Journée champêtre, Col du Péras, Bonnevaux

Informations pratiques

Journée champêtre Dimanche 2 août, 08h00 Col du Péras Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T08:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T08:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Col du Péras 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.bonnevaux-cevennes.fr »}]

Animation musicale Marius Pibarot (violon) et vide-greniers.