UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bonnevaux

Journée champêtre, Col du Péras, Bonnevaux

dimanche 2 août 2026 · Col du Péras · Bonnevaux

Journée champêtre, Col du Péras, Bonnevaux

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Col du Péras
Adresse
30450 Bonnevaux
Ville
30450 Bonnevaux
Département
Gard

Journée champêtre Dimanche 2 août, 08h00 Col du Péras Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T08:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T08:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Col du Péras 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.bonnevaux-cevennes.fr »}]
Animation musicale Marius Pibarot (violon) et vide-greniers.

À voir aussi à Bonnevaux (Gard)