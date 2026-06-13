Histoires pour p’tites oreilles en plein air Bonnevaux
Histoires pour p’tites oreilles en plein air Bonnevaux mardi 21 juillet 2026.
Bonnevaux
Histoires pour p’tites oreilles en plein air
Moulin Marandet Bonnevaux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21 11:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Lecture d’albums et histoires kamishibaï coups de cœur, à destination des enfants de plus de 4 ans. .
Moulin Marandet Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Histoires pour p’tites oreilles en plein air
L’événement Histoires pour p’tites oreilles en plein air Bonnevaux a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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