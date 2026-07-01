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Concert : “Duo Micha”, Église de Bonnevaux, Bonnevaux

samedi 25 juillet 2026 · Église de Bonnevaux · Bonnevaux

Concert : “Duo Micha”, Église de Bonnevaux, Bonnevaux

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Église de Bonnevaux
Adresse
Église, 30450 Bonnevaux
Ville
30450 Bonnevaux
Département
Gard
Tarif
Prix libre

Concert : “Duo Micha” Samedi 25 juillet, 20h30 Église de Bonnevaux Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00

Église de Bonnevaux Église, 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.bonnevaux-cevennes.fr »}]
François Michaelef (violon), Eric Olivaud (guitare), musique tsigane.

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