Concert : “Duo Micha”, Église de Bonnevaux, Bonnevaux

Informations pratiques

Concert : “Duo Micha” Samedi 25 juillet, 20h30 Église de Bonnevaux Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00

Église de Bonnevaux Église, 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.bonnevaux-cevennes.fr »}]

François Michaelef (violon), Eric Olivaud (guitare), musique tsigane.