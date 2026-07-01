AGENDA · Bonnevaux
Concert : “Duo Micha”, Église de Bonnevaux, Bonnevaux
samedi 25 juillet 2026 · Église de Bonnevaux · Bonnevaux
Informations pratiques
Concert : “Duo Micha” Samedi 25 juillet, 20h30 Église de Bonnevaux Gard
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Église de Bonnevaux Église, 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.bonnevaux-cevennes.fr »}]
François Michaelef (violon), Eric Olivaud (guitare), musique tsigane.
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