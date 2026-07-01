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Voyage musical en Argentine, Église de Bonnevaux, Bonnevaux

samedi 8 août 2026 · Église de Bonnevaux · Bonnevaux

Voyage musical en Argentine, Église de Bonnevaux, Bonnevaux

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Église de Bonnevaux
Adresse
Église, 30450 Bonnevaux
Ville
30450 Bonnevaux
Département
Gard
Tarif
Prix libre

Voyage musical en Argentine Samedi 8 août, 20h30 Église de Bonnevaux Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T21:30:00+02:00

Église de Bonnevaux Église, 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.bonnevaux-cevennes.fr »}]
Trio Buenos Aires, Eric Franceries (guitare), Jean-Michel Cayre (multi-instrumentiste), Jérémy Vannereau (bandonéon).

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