UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bonnevaux

Humour : “Les hommes se cachent pour mentir”, Col du Péras, Bonnevaux

samedi 25 juillet 2026 · Col du Péras · Bonnevaux

Humour : “Les hommes se cachent pour mentir”, Col du Péras, Bonnevaux

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Col du Péras
Adresse
30450 Bonnevaux
Ville
30450 Bonnevaux
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Humour : “Les hommes se cachent pour mentir” Samedi 25 juillet, 20h45 Col du Péras Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T20:45:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T20:45:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00

Avec Julien Boissier Decombes et Alexandre Tessier.

Col du Péras 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]
Jusqu’où est-on prêt à mentir par amitié ? Une comédie jubilatoire où les quiproquos et les rebondissements s’enchaînent. Théâtre Spectacle

À voir aussi à Bonnevaux (Gard)