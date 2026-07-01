Humour : “Les hommes se cachent pour mentir”, Col du Péras, Bonnevaux

Informations pratiques

Humour : “Les hommes se cachent pour mentir” Samedi 25 juillet, 20h45 Col du Péras Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T20:45:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T20:45:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00

Avec Julien Boissier Decombes et Alexandre Tessier.

Col du Péras 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]

Jusqu’où est-on prêt à mentir par amitié ? Une comédie jubilatoire où les quiproquos et les rebondissements s’enchaînent. Théâtre Spectacle