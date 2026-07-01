AGENDA · Bonnevaux
Humour : “Les hommes se cachent pour mentir”, Col du Péras, Bonnevaux
samedi 25 juillet 2026 · Col du Péras · Bonnevaux
Informations pratiques
Humour : “Les hommes se cachent pour mentir” Samedi 25 juillet, 20h45 Col du Péras Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T20:45:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T20:45:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Avec Julien Boissier Decombes et Alexandre Tessier.
Col du Péras 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]
Jusqu’où est-on prêt à mentir par amitié ? Une comédie jubilatoire où les quiproquos et les rebondissements s’enchaînent. Théâtre Spectacle
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