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Clowns : “La pôvre vieille démocrasseuse”, Col du Péras, Bonnevaux

samedi 1 août 2026 · Col du Péras · Bonnevaux

Clowns : “La pôvre vieille démocrasseuse”, Col du Péras, Bonnevaux

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Col du Péras
Adresse
30450 Bonnevaux
Ville
30450 Bonnevaux
Département
Gard
Tarif
Prix libre

Clowns : “La pôvre vieille démocrasseuse” Samedi 1 août, 20h30 Col du Péras Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T20:30:00+02:00 – 2026-08-01T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T20:30:00+02:00 – 2026-08-01T22:00:00+02:00

19h, petite restauration (résa. sms au 06 20 66 62 20).

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Par la Cie L’Altesse de l’air, Marie Thomas. Spectacle

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