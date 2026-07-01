Concert : “Brassens à Alger”, Col du Péras, Bonnevaux

Informations pratiques

Concert : “Brassens à Alger” Samedi 11 juillet, 20h30 Col du Péras Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T20:30:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T20:30:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00

19h, petite restauration (rés. sms au 06 63 26 17 16).

Col du Péras 30450 Bonnevaux Bonnevaux 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 26 17 16 »}]

Djamel Djenidi et l’orchestre El Djamila.