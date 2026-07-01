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Théâtre : “Roméo, Juliette et Rose”, Col du Péras, Bonnevaux

vendredi 17 juillet 2026 · Col du Péras · Bonnevaux

Théâtre : “Roméo, Juliette et Rose”, Col du Péras, Bonnevaux

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Col du Péras
Adresse
30450 Bonnevaux
Ville
30450 Bonnevaux
Département
Gard
Tarif
Prix libre

Théâtre : “Roméo, Juliette et Rose” Vendredi 17 juillet, 20h30 Col du Péras Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T22:00:00+02:00

Dès 19h, petite restauration (résa. sms au 06 20 66 62 20).

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Par la Cie C’est pas grave, Aurélie Compagnon, Pauline Schoenhals. Théâtre Spectacle

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