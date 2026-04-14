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Visite du Moulin Scierie MARANDET lors des Journées du Patrimoine de Pays, Moulin Scierie MARANDET, Bonnevaux

Visite du Moulin Scierie MARANDET lors des Journées du Patrimoine de Pays, Moulin Scierie MARANDET, Bonnevaux

Visite du Moulin Scierie MARANDET lors des Journées du Patrimoine de Pays, Moulin Scierie MARANDET, Bonnevaux vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Moulin Scierie MARANDET

Adresse : 3 RUE DE LA VALLEE DU DRUGEON 25560 BONNEVAUX

Ville : 25560 Bonnevaux

Département : Doubs

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée : 5 € gratuit pour les moins de 16 ans

Visite du Moulin Scierie MARANDET lors des Journées du Patrimoine de Pays 26 – 28 juin Moulin Scierie MARANDET Doubs

Entrée : 5 € gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite d’un moulin où les meules tournent grace à une roue à aubes et démonstration d’un scie qui découpent des planches.
Salle d’exposition d’artistes : tableaux, photographies…

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Visite d’un moulin et d’une scierie moulin et scierie

Cuche Didier

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