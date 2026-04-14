Visite du Moulin Scierie MARANDET lors des Journées du Patrimoine de Pays, Moulin Scierie MARANDET, Bonnevaux
Visite du Moulin Scierie MARANDET lors des Journées du Patrimoine de Pays, Moulin Scierie MARANDET, Bonnevaux vendredi 26 juin 2026.
Visite du Moulin Scierie MARANDET lors des Journées du Patrimoine de Pays 26 – 28 juin Moulin Scierie MARANDET Doubs
Entrée : 5 € gratuit pour les moins de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Visite d’un moulin où les meules tournent grace à une roue à aubes et démonstration d’un scie qui découpent des planches.
Salle d’exposition d’artistes : tableaux, photographies…
Moulin Scierie MARANDET 3 RUE DE LA VALLEE DU DRUGEON 25560 BONNEVAUX Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0687312102 »}]
Visite d’un moulin et d’une scierie moulin et scierie
Cuche Didier