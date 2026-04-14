Visite du Moulin Scierie MARANDET lors des Journées du Patrimoine de Pays, Moulin Scierie MARANDET, Bonnevaux

Visite du Moulin Scierie MARANDET lors des Journées du Patrimoine de Pays 26 – 28 juin Moulin Scierie MARANDET Doubs

Entrée : 5 € gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite d’un moulin où les meules tournent grace à une roue à aubes et démonstration d’un scie qui découpent des planches.

Salle d’exposition d’artistes : tableaux, photographies…

Moulin Scierie MARANDET 3 RUE DE LA VALLEE DU DRUGEON 25560 BONNEVAUX Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0687312102 »}]

Visite d’un moulin et d’une scierie moulin et scierie

Cuche Didier