40 ans – Spectacle d’impro « Des Livres et moi » de la cie La Limprost, Médiathèque Simone de Beauvoir – L’Eolienne, Arnage

Informations pratiques

40 ans – Spectacle d’impro « Des Livres et moi » de la cie La Limprost Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Simone de Beauvoir – L’Eolienne Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

L’APRÈS-MIDI D’ANNIVERSAIRE !

Tout public

À partir de 15 h, la Médiathèque et Lire à Arnage fêtent leurs 40 ans !

Quiz en équipe ! Saurez-vous relever l’un des défis de la Médiathèque ?

Goûter d’anniversaire ! Mangeons ensemble ce beau gâteau pour fêter nos 40 ans !

Spectacle d’improvisation « Des livres et moi ! » de la cie La Limprost !

« Bienvenue à l’A.L.A.L.A, l’Association des Lecteurs Anonymes de Littérature Addictive. Ici, nous aidons les lecteurs à se détacher progressivement des livres et de la littérature. Chacun a développé sa propre pathologie liée à la lecture : le livrophage mange des livres, littéralement. Le lecturomane lit tout tout le temps et ne peut pas s’en empêcher. Et puis il y a Thierry qui souffre d’imaginite aiguë. Un mot, une phrase et le voilà parti dans son monde. Grâce Eugénie Goriot, thérapeute addictologue, Thierry arrivera-t-il à se défaire de son addiction à l’imaginaire ? »

Deux comédiens improviseront à partir d’extraits de livres choisis au hasard par le public.

Médiathèque Simone de Beauvoir – L’Eolienne 67 rue des collèges 72230 ARNAGE Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire 02 43 21 44 50 http://mediatheque.arnage.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064575106152 L’Éolienne est l’une des trois plus grandes salles de spectacle du Mans Métropole. Composée d’une grande Salle de spectacle transformable de 500 places assises et de 1200 places debout pour les concerts, L’Éolienne dispose également d’un Café-Théâtre de 100 places assises, d’un Bar, d’un espace d’exposition nommé l’Avenue d’environ 230m2 et d’une Médiathèque sur 2 étages. Chaque année L’Éolienne propose une saison culturelle riche et variée, accessible à toutes et tous et pour tous les âges. Cinéma, Théâtre, Musique, Danse, Concert, Cirque, Illusionnisme, tous les arts vivants y sont présentés chaque saison afin de faire découvrir au public l’éventail du champ des possible du spectacle vivant. bus et parkings à proximité

Biblis en folie 2026

©ville d’arnage