Informations pratiques

Arnage

Opérette Le Chanteur de Mexico d’après Francis LOPEZ Par le Choeur d’Orphée

rue du Port Salle des Concerts Arnage Sarthe

Tarif : 20.5 – 20.5 – 20.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 16:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Opérette interprétée par le Choeur d’Orphée.

Prêts pour un voyage inoubliable sous le soleil? Laissez-vous emporter par la magie de l’opérette mythique Le Chanteur de Mexico

Entre mélodies cultes, humour et romance, embarquez pour une folle aventure aux rythmes endiablés!

Venez vibrer sur des airs inoubliables et réservez vos places dès maintenant à l’Office de Tourisme ! .

rue du Port Salle des Concerts Arnage 72000 Sarthe Pays de la Loire choeurdorphee@gmail.com

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English :

An operetta performed by the Chœur d’Orphée.

L’événement Opérette Le Chanteur de Mexico d’après Francis LOPEZ Par le Choeur d’Orphée Arnage a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Le Mans