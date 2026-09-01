Informations pratiques

Hettange-Grande

40e anniversaire du Club Philatélique Hettangeois

1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le Club Philatélique Hettangeois fête cette année ses 40 ans !

Pour célébrer quatre décennies de passion, de rencontres et de partage, le CPH vous donne rendez-vous pour une exposition exceptionnelle placée sous le signe du 7e art !

Au programme exposition Hettange-Grande et le cinéma , exposition philatélique cinéma et Louis Briat et pour finir en beauté concert proposé par le Big Band Nord Moselle et ses 20 musiciens.Tout public

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1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02 accueil@ville-hettange-grande.co

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English :

The Hettange Philatelic Club is celebrating its 40th anniversary this year!

To celebrate four decades of passion, connections, and sharing, the CPH invites you to an exceptional exhibition dedicated to the seventh art!

On the program: the “Hettange-Grande and Cinema” exhibition, the “Cinema and Louis Briat” philatelic exhibition, and, to top it all off, a concert by the Big Band Nord Moselle and its 20 musicians.

L’événement 40e anniversaire du Club Philatélique Hettangeois Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS