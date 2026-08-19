Tournois de tennis solidaire Tennis Club Hettange-Grande Hettange-Grande
samedi 5 septembre 2026 · Tennis Club Hettange-Grande · Hettange-Grande
Informations pratiques
Hettange-Grande
Tournois de tennis solidaire
Tennis Club Hettange-Grande Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Jouez au tennis pour Octobre Rose !
La Ligue Grand Est organise 16 TMC au profit de la lutte contre le cancer, dont une étape au Tennis Club d’Hettange-Grande.
Niveau 30/3 à 30/1, les vainqueuses seront qualifiées pour un Master final régional en novembre.
Inscription en ligne sur Tenup.Adultes
30 .
Tennis Club Hettange-Grande Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 09 19 info@tchg.fr
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English :
Play tennis for Pink October!
The Grand Est League is organizing 16 TMC tournaments to benefit the fight against cancer, including a stop at the Hettange-Grande Tennis Club.
For players rated 30/3 to 30/1, the winners will qualify for a regional Masters final in November.
Register online at Tenup.
L’événement Tournois de tennis solidaire Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-08-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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