Tournois de tennis solidaire Tennis Club Hettange-Grande Hettange-Grande

Informations pratiques

Hettange-Grande

Tournois de tennis solidaire

Tennis Club Hettange-Grande Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Jouez au tennis pour Octobre Rose !

La Ligue Grand Est organise 16 TMC au profit de la lutte contre le cancer, dont une étape au Tennis Club d’Hettange-Grande.

Niveau 30/3 à 30/1, les vainqueuses seront qualifiées pour un Master final régional en novembre.

Inscription en ligne sur Tenup.Adultes

30 .

Tennis Club Hettange-Grande Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 09 19 info@tchg.fr

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English :

Play tennis for Pink October!

The Grand Est League is organizing 16 TMC tournaments to benefit the fight against cancer, including a stop at the Hettange-Grande Tennis Club.

For players rated 30/3 to 30/1, the winners will qualify for a regional Masters final in November.

Register online at Tenup.

L’événement Tournois de tennis solidaire Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-08-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS