Hettange-Grande

Fête patronale

Soetrich, Parking 6 Rue du Soleil Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-08-29 07:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Célébrez la fête patronale grâce au week-end organisé par l’AS Soetrich.

Samedi soir l’inauguration de la fête sera suivie d’un bal populaire animé par DJ Vincenzo.

Dimanche faites de bonnes affaires au vide grenier et tentez votre chance à la tombola. Animations, restauration et buvette seront également disponibles.

Le week-end idéal pour partager un moment de fête et de convivialité.Tout public

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Soetrich, Parking 6 Rue du Soleil Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 17 78 10 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the patron saint’s festival with the weekend event organized by AS Soetrich.

On Saturday evening, the festival’s opening ceremony will be followed by a community dance party hosted by DJ Vincenzo.

On Sunday, find some great deals at the garage sale and try your luck at the raffle. Entertainment, food, and refreshments will also be available.

It’s the perfect weekend to enjoy a festive and friendly atmosphere.

L’événement Fête patronale Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS