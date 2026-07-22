Informations pratiques

Hettange-Grande

Conférence Pollution lumineuse et biodiversité

1 Allée Renevier Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 18:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Pour débuter le nouveau cycle d’exposition Environnement, la Maison de la Nature et du Tourisme vous invite à la conférence ‘Pollution lumineuse et biodiversité’. Animée par la LPO, vous découvrirez quels sont les impacts de cette pollution sur les espèces animales et végétales et quelles sont les solutions pour les atténuer.Tout public

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1 Allée Renevier Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 48 05 mnt@cc-ce.com

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English :

To kick off the new Environment exhibition series, the Maison de la Nature et du Tourisme invites you to the lecture Light Pollution and Biodiversity. Hosted by the LPO, you’ll learn about the impacts of light pollution on animal and plant species and discover solutions to mitigate them.

L’événement Conférence Pollution lumineuse et biodiversité Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CATTENOM ET ENVIRONS