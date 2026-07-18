Informations pratiques

Hettange-Grande

Exposition Environnement

1 Allée Renevier Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-11-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

La Maison de la Nature et du Tourisme vous dévoile son nouveau thème d’exposition Environnement.

Qualité de l’air et climat, gestion de la ressource en eau, préservation de la biodiversité et des écosystèmes, rôle des sols, maîtrise de l’énergie, gestion des ressources naturelles, urbanisme et construction durables… Suivez Robobeille, votre nouveau guide, à la découverte des grands enjeux environnementaux liés au développement de nos sociétés humaines et explorez les relations complexes qui lient le vivant à l’environnement.

En plus, retrouvez des activités ludiques qui raviront petits et grands et vivez l’expérience immersive et interactive qui vous plonge dans les temps géologiques passés.Tout public

6 .

1 Allée Renevier Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 48 05 mnt@cc-ce.com

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English :

The House of Nature and Tourism unveils its new exhibition theme: Environment.

Air quality and climate, water resource management, conservation of biodiversity and ecosystems, the role of soil, energy management, natural resource management, sustainable urban planning and construction… Follow Robobeille, your new guide, as you discover the major environmental challenges linked to the development of our human societies and explore the complex relationships between living organisms and the environment.

Plus, enjoy fun activities that will delight young and old alike, and experience an immersive, interactive journey that takes you back through geological time.

L’événement Exposition Environnement Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-07-18 par OT CATTENOM ET ENVIRONS