Marche du mouton rue des Mineurs Hettange-Grande
dimanche 2 août 2026 · rue des Mineurs · Hettange-Grande
Informations pratiques
Hettange-Grande
Marche du mouton
rue des Mineurs Soetrich Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Voilà un événement peu commun ! La traditionnelle marche du mouton est une déambulation en musique de l’harmonie municipale La Lyre et de son mouton dans les rues de la ville. Elle débute par la rue des mineurs, la rue des lilas, la rue des fleurs et la cité Soetrich. Venez observer cet événement original !Tout public
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rue des Mineurs Soetrich Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 28 34 16 21 denise.consi@gmail.com
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English :
Now that’s an unusual event! The traditional sheep parade is a musical procession led by the municipal band La Lyre and its sheep through the city streets. It begins on Rue des Mineurs, continues along Rue des Lilas and Rue des Fleurs, and ends at the Soetrich neighborhood. Come check out this unique event!
L’événement Marche du mouton Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-07-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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