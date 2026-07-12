GP Gravel de la CCCE rue de la gare Hettange-Grande

Informations pratiques

Hettange-Grande

GP Gravel de la CCCE

rue de la gare Gare d’Hettange-Grande Hettange-Grande Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 14:00:00

Date(s) :

2026-08-23

C’est le retour du GP Gravel !

Le Vélo Club Communautaire Hettange organise sa nouvelle course avec un parcours inédit de 12.5km en forêt.

Les catégories en compétition U17, U19, Dames, Séniors et Masters.Tout public

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rue de la gare Gare d’Hettange-Grande Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 13 72 02 09

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English :

The GP Gravel is back!

The Hettange Community Cycling Club is organizing its latest race, featuring a brand-new 12.5-km course through the forest.

Competition categories: U17, U19, Women, Seniors, and Masters.

L’événement GP Gravel de la CCCE Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-07-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS