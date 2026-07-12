GP Gravel de la CCCE rue de la gare Hettange-Grande
dimanche 23 août 2026 · rue de la gare · Hettange-Grande
Informations pratiques
Hettange-Grande
GP Gravel de la CCCE
rue de la gare Gare d’Hettange-Grande Hettange-Grande Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 14:00:00
Date(s) :
2026-08-23
C’est le retour du GP Gravel !
Le Vélo Club Communautaire Hettange organise sa nouvelle course avec un parcours inédit de 12.5km en forêt.
Les catégories en compétition U17, U19, Dames, Séniors et Masters.Tout public
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rue de la gare Gare d’Hettange-Grande Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 13 72 02 09
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English :
The GP Gravel is back!
The Hettange Community Cycling Club is organizing its latest race, featuring a brand-new 12.5-km course through the forest.
Competition categories: U17, U19, Women, Seniors, and Masters.
L’événement GP Gravel de la CCCE Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-07-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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