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AGENDA · Hettange-Grande

GP Gravel de la CCCE rue de la gare Hettange-Grande

dimanche 23 août 2026 · rue de la gare · Hettange-Grande

GP Gravel de la CCCE rue de la gare Hettange-Grande

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue de la gare
Adresse
Gare d'Hettange-Grande
Ville
57330 Hettange-Grande
Département
Moselle
Tarif

Hettange-Grande

GP Gravel de la CCCE

rue de la gare Gare d’Hettange-Grande Hettange-Grande Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 14:00:00

Date(s) :
2026-08-23

C’est le retour du GP Gravel !
Le Vélo Club Communautaire Hettange organise sa nouvelle course avec un parcours inédit de 12.5km en forêt.
Les catégories en compétition U17, U19, Dames, Séniors et Masters.Tout public
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rue de la gare Gare d’Hettange-Grande Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 13 72 02 09 

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English :

The GP Gravel is back!
The Hettange Community Cycling Club is organizing its latest race, featuring a brand-new 12.5-km course through the forest.
Competition categories: U17, U19, Women, Seniors, and Masters.

L’événement GP Gravel de la CCCE Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-07-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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