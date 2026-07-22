Festival Etrange Grande #5 Hettange-Grande
samedi 19 septembre 2026 · Hettange-Grande
Informations pratiques
Hettange-Grande
Festival Etrange Grande #5
5 rue de Pédérobba Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Etrange-Grande, le Festival des littératures de genre, revient pour une 5ème édition riche en aventures !
Evènement incontournable pour tous les amateurs de littérature, immergez vous cette année dans l’univers de la piraterie.
Au programme rencontre avec les auteurs, tables rondes, concours de cosplay, jeux, animations sur le thème des pirates, spectacles et concerts.
Horaires et programme complet des animations sur leur site internet.
Restauration sur place. Evènement organisé par l’association Etrange Grande en partenariat avec la CCCE.Tout public
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5 rue de Pédérobba Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02 contact@etrange-grande.fr
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English :
Etrange-Grande, the Genre Literature Festival, returns for its 5th edition, packed with adventures!
A must-attend event for all literature lovers—this year, immerse yourself in the world of piracy.
On the program: meet-and-greets with authors, panel discussions, a cosplay contest, games, pirate-themed activities, shows, and concerts.
Check their website for hours and the full program of events.
Food available on site. Event organized by the Etrange Grande association in partnership with the CCCE.
L’événement Festival Etrange Grande #5 Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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