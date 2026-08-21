Portes ouvertes Art à Miss Parking de la ZAC du Match Hettange-Grande

Informations pratiques

Hettange-Grande

Portes ouvertes Art à Miss

Parking de la ZAC du Match 16 Rue des Métiers Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29 18:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Venez rencontrer les artisans et découvrir un endroit inédit où partage et créativité ne font qu’un !

Depuis bientôt 3 ans, le café créatif Art à Miss attire de plus en plus de curieux. Laia vous propose de venir à la rencontre des acteurs et actrices de ce lieu atypique et de découvrir les nouveautés de la rentrée à travers une journée portes ouvertes.Tout public

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Parking de la ZAC du Match 16 Rue des Métiers Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 69 contact@artamiss.fr

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English :

Come meet the artisans and discover a unique place where sharing and creativity go hand in hand!

For nearly three years now, the creative café Art à Miss has been drawing in more and more curious visitors. Laia invites you to meet the people behind this unique spot and discover what’s new for the fall during an open house.

L’événement Portes ouvertes Art à Miss Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS