40ème chapitre des petits crus vosgiens Place Dom Calmet Senones

Senones

40ème chapitre des petits crus vosgiens

Place Dom Calmet Cloitre et salle des fêtes Senones Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Découvrez les producteurs de petits crus vosgiens, un marché artisanal et de produits du terroir.

Restauration sur place et jeux.Adultes

0 .

Place Dom Calmet Cloitre et salle des fêtes Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 83 12 34 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the producers of petits crus from the Vosges, a craft market and local produce.

On-site catering and games.

L’événement 40ème chapitre des petits crus vosgiens Senones a été mis à jour le 2026-04-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES