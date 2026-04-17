40ème chapitre des petits crus vosgiens Place Dom Calmet Senones
40ème chapitre des petits crus vosgiens Place Dom Calmet Senones dimanche 10 mai 2026.
Senones
40ème chapitre des petits crus vosgiens
Place Dom Calmet Cloitre et salle des fêtes Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Découvrez les producteurs de petits crus vosgiens, un marché artisanal et de produits du terroir.
Restauration sur place et jeux.Adultes
0 .
Place Dom Calmet Cloitre et salle des fêtes Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 83 12 34 28
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English :
Discover the producers of petits crus from the Vosges, a craft market and local produce.
On-site catering and games.
L’événement 40ème chapitre des petits crus vosgiens Senones a été mis à jour le 2026-04-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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