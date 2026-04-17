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40ème chapitre des petits crus vosgiens Place Dom Calmet Senones

40ème chapitre des petits crus vosgiens Place Dom Calmet Senones dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Place Dom Calmet

Adresse : Cloitre et salle des fêtes

Ville : 88210 Senones

Département : Vosges

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Senones

40ème chapitre des petits crus vosgiens

Place Dom Calmet Cloitre et salle des fêtes Senones Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Découvrez les producteurs de petits crus vosgiens, un marché artisanal et de produits du terroir.
Restauration sur place et jeux.Adultes
0  .

Place Dom Calmet Cloitre et salle des fêtes Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 83 12 34 28 

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English :

Discover the producers of petits crus from the Vosges, a craft market and local produce.
On-site catering and games.

L’événement 40ème chapitre des petits crus vosgiens Senones a été mis à jour le 2026-04-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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