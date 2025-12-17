Circuit pédestre Liaison Senones/Les 4 Bancs Senones Vosges
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Liaison Senones/Les 4 Bancs 88210 Senones Vosges Grand Est
Circuit-liaison de randonnée en moyenne montagne
Senones (centre ville)
Distance 2,7 km pour 267 mètres de dénivelé.
Balisage triangle rouge.
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 57 91 03
English :
Mid-mountain hiking trail
Senones (town center)
Distance: 2.7 km for 267 m ascent.
Marking: red triangle.
Deutsch :
Rund- und Verbindungswanderung in einem Mittelgebirge
Senones (Stadtzentrum)
Entfernung: 2,7 km bei 267 m Höhenunterschied.
Markierung: rotes Dreieck.
Italiano :
Escursione combinata di mezza montagna
Senones (centro città)
Distanza: 2,7 km con un dislivello di 267 metri.
Segnaletica: triangolo rosso.
Español :
Excursión combinada de media montaña
Senones (casco urbano)
Distancia: 2,7 km con un desnivel de 267 metros.
Señalización: triángulo rojo.
