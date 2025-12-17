Circuit pédestre Liaison Senones/Les 4 Bancs Senones Vosges

Circuit pédestre Liaison Senones/Les 4 Bancs Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Liaison Senones/Les 4 Bancs 88210 Senones Vosges Grand Est

Durée : Distance : 2700.0 Tarif :

Circuit-liaison de randonnée en moyenne montagne

Senones (centre ville)

Distance 2,7 km pour 267 mètres de dénivelé.

Balisage triangle rouge.

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 57 91 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mid-mountain hiking trail

Senones (town center)

Distance: 2.7 km for 267 m ascent.

Marking: red triangle.

Deutsch :

Rund- und Verbindungswanderung in einem Mittelgebirge

Senones (Stadtzentrum)

Entfernung: 2,7 km bei 267 m Höhenunterschied.

Markierung: rotes Dreieck.

Italiano :

Escursione combinata di mezza montagna

Senones (centro città)

Distanza: 2,7 km con un dislivello di 267 metri.

Segnaletica: triangolo rosso.

Español :

Excursión combinada de media montaña

Senones (casco urbano)

Distancia: 2,7 km con un desnivel de 267 metros.

Señalización: triángulo rojo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par Système d’information touristique Lorrain