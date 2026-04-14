Brasserie l’Opercule, Brasserie l’Opercule, Senones
Brasserie l’Opercule, Brasserie l’Opercule, Senones mercredi 3 juin 2026.
Brasserie l’Opercule 3 – 6 juin Brasserie l’Opercule Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
C’est à Senones, dans un écrin de verdure vosgien et une vallée riche de patrimoines naturel, industriel et architectural que vous accueille la brasserie artisanale et biologique L’Opercule.
Le secret de cette entreprise réside dans son harmonie avec la nature et les abeilles. En effet, apiculteurs d’origine, les brasseurs maitriser la refermentation de la bière avec le miel de leur montagnes. Un savoir faire unique qui met en valeur le territoire et les saveurs des matières premières de la boisson ancestrale.
Inscription via le site internet de L’Opercule ou par mail.
Brasserie l’Opercule 16b avenue de Salm 88210 Senones Senones 88210 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@lopercule.fr »}]
Découvrez la brasserie de l’Opercule
DR
À voir aussi à Senones (Vosges)
- Faites du Jardin Senones 8 mai 2026
- 40ème chapitre des petits crus vosgiens Place Dom Calmet Senones 10 mai 2026
- 40ème Chapitre des Petits Crus des Vosges Senones 24 mai 2026
- Relève de la garde de salm Senones 24 mai 2026
- Concert-Rythmology Musée de la Batterie Senones 6 juin 2026