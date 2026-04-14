Brasserie l’Opercule, Brasserie l’Opercule, Senones

Brasserie l’Opercule 3 – 6 juin Brasserie l’Opercule Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

C’est à Senones, dans un écrin de verdure vosgien et une vallée riche de patrimoines naturel, industriel et architectural que vous accueille la brasserie artisanale et biologique L’Opercule.

Le secret de cette entreprise réside dans son harmonie avec la nature et les abeilles. En effet, apiculteurs d’origine, les brasseurs maitriser la refermentation de la bière avec le miel de leur montagnes. Un savoir faire unique qui met en valeur le territoire et les saveurs des matières premières de la boisson ancestrale.

Inscription via le site internet de L’Opercule ou par mail.

Brasserie l’Opercule 16b avenue de Salm 88210 Senones Senones 88210 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@lopercule.fr »}]

Découvrez la brasserie de l’Opercule

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