Senones

Working Day 01

8 Rue de la République Senones Vosges

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Bonjour à toutes et à tous!

Imaginez que le temps d’une journée, nous privatisions le musée rien que pour vous!

Nous transformons notre auditorium en salle de cours, en vous mettant divers kits à disposition, avec Franck Agulhon et Charlie Davot en intervenants.

Travail sur les interactions, la précision, les rythmes, le son, les polyrythmies…

Une grosse journée de travail pour terminer sur un concert de RYTHMOLOGY(2Drums)

Concert + temps d’échange avec le public en soirée.

Attention ! Uniquement sur réservation en nous contactant directement, places limitées !

(Repas tiré du sac ou possibilité de se restaurer à 5mn à pied)Adultes

50 .

8 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 39

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English :

Hello everyone!

Imagine if, for one day, we could take over the museum just for you!

We’ll turn our auditorium into a classroom, and provide you with various kits, with Franck Agulhon and Charlie Davot as speakers.

Work on interactions, precision, rhythms, sound, polyrhythms…

A full day’s work culminating in a RYTHMOLOGY(2Drums) concert

Concert + time for discussion with the audience in the evening.

Please note! Reservations only, please contact us directly, places are limited!

(Packed lunch or 5-minute walk to restaurant)

L’événement Working Day 01 Senones a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES