Soirée Stand-up Z.A Avenue de Salm Senones

Senones

Soirée Stand-up

Z.A Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Grande première à la brasserie !

Une soirée stand-up, on vous accueille pour une soirée mémorable. Des rires une bonne bière à la main, et l’ambiance qu’on aime partager avec vous !

Sur réservation, places limitées.Tout public

0 .

Z.A Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 52 05 22 08

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English :

A grand premiere at the brasserie!

We welcome you to a memorable evening of stand-up comedy. Laughter, beer in hand, and the atmosphere we love to share with you!

Reservations required, places limited.

L’événement Soirée Stand-up Senones a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES