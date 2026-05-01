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Soirée Stand-up Z.A Avenue de Salm Senones

Soirée Stand-up Z.A Avenue de Salm Senones samedi 23 mai 2026.

Lieu : Z.A Avenue de Salm

Adresse : Brasserie Opercule

Ville : 88210 Senones

Département : Vosges

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Senones

Soirée Stand-up

Z.A Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Grande première à la brasserie !
Une soirée stand-up, on vous accueille pour une soirée mémorable. Des rires une bonne bière à la main, et l’ambiance qu’on aime partager avec vous !
Sur réservation, places limitées.Tout public
0  .

Z.A Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 52 05 22 08 

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English :

A grand premiere at the brasserie!
We welcome you to a memorable evening of stand-up comedy. Laughter, beer in hand, and the atmosphere we love to share with you!
Reservations required, places limited.

L’événement Soirée Stand-up Senones a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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