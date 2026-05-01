Heure Musicale-Pour quelques cordes Le Dépôt Senones
Heure Musicale-Pour quelques cordes Le Dépôt Senones samedi 23 mai 2026.
Senones
Heure Musicale-Pour quelques cordes
Le Dépôt 0 rue de Salm Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Le conservatoire vous invite à passer une Heure Musicale en compagnie des élèves de Marie-Laure Schmitt qui vous proposent un concert Pour quelques cordes entrée libre.Tout public
0 .
Le Dépôt 0 rue de Salm Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96
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English :
The Conservatoire invites you to spend an Heure Musicale with Marie-Laure Schmitt’s students, in a concert entitled Pour quelques cordes (free admission).
L’événement Heure Musicale-Pour quelques cordes Senones a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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