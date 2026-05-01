Concert Jaguare Affair Senones

Senones

Concert Jaguare Affair

8 Rue de la République Senones Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Des lignes de basse mélodiques, une guitare épurée, une batterie débridée, un Moog en velours… Ça ressemble à un subtil mélange de Bertrand Belin et Andy Shauf sous les pinceaux de Mac DeMarco.

Derrière l’élégance et l’auto-dérision, JAGUARE AFFAIR nous plonge dans une pop de caractère empreinte de soul où la plume aiguisée d’Edouard Choupay nous balade entre authenticité de fond et jeu de forme.

Leur premier EP sorti en mars 2025 a fait l’objet d’un COUP DE COEUR RADIO FRANCE et a été accompagné de nombreux clips et live sessions.

Le 7 octobre 2025, le trio revient avec un nouveau single Comment lui dire qui explore l’intime tension entre silence et aveu sur un monologue poétique où chaque mot pèse. Le morceau est accompagné d’un clip absurde, entièrement réalisé par JAGUARE AFFAIR et rentre immédiatement sur la playlist FIP avec 2 autres titres du premier EP.

Le second EP est prévu pour cette année. Affaire à suivre…Tout public

10 .

8 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 39

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English :

Melodic bass lines, uncluttered guitar, unbridled drums, a velvety Moog… It sounds like a subtle blend of Bertrand Belin and Andy Shauf under the brush of Mac DeMarco.

Behind the elegance and self-deprecation, JAGUARE AFFAIR plunges us into a soul-infused pop of character, where Edouard Choupay?s sharp pen wanders us between authenticity of content and playfulness of form.

Their first EP, released in March 2025, won a COUP DE COEUR RADIO FRANCE award and was accompanied by numerous clips and live sessions.

On October 7, 2025, the trio return with a new single, Comment lui dire , exploring the intimate tension between silence and confession in a poetic monologue where every word weighs heavily. The track is accompanied by an absurd video clip, entirely directed by JAGUARE AFFAIR, and immediately enters the FIP playlist along with 2 other tracks from the first EP.

The second EP is scheduled for release this year. To be continued…

L’événement Concert Jaguare Affair Senones a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES