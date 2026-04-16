Concert-Rythmology Musée de la Batterie Senones

Senones

Concert-Rythmology

Musée de la Batterie 8 Rue de la République Senones Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez vous pour un concert 100% batterie avec Franck Agulhon, Charlie Davot et leur Rythmology (2Drums).

Avis aux batteuses et batteurs

nous vous proposons également un Working Day avec Franck et Charlie. Un atelier matin et après-midi sur des kits mis à disposition. (Attention, les places sont limitées !) vous pouvez vous inscrire par téléphone ou e-mail auprès du Musée de la Batterie.Tout public

10 .

Musée de la Batterie 8 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 30

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English :

Join us for a 100% drums concert with Franck Agulhon, Charlie Davot and their Rythmology (2Drums).

Attention drummers:

we’re also offering a Working Day with Franck and Charlie. A morning and afternoon workshop on kits provided. (Please note that places are limited!) You can register by telephone or e-mail with the Musée de la Batterie.

L’événement Concert-Rythmology Senones a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES