Concert-Rythmology Musée de la Batterie Senones
Concert-Rythmology Musée de la Batterie Senones samedi 6 juin 2026.
Senones
Concert-Rythmology
Musée de la Batterie 8 Rue de la République Senones Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Rendez vous pour un concert 100% batterie avec Franck Agulhon, Charlie Davot et leur Rythmology (2Drums).
Avis aux batteuses et batteurs
nous vous proposons également un Working Day avec Franck et Charlie. Un atelier matin et après-midi sur des kits mis à disposition. (Attention, les places sont limitées !) vous pouvez vous inscrire par téléphone ou e-mail auprès du Musée de la Batterie.Tout public
10 .
Musée de la Batterie 8 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 30
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English :
Join us for a 100% drums concert with Franck Agulhon, Charlie Davot and their Rythmology (2Drums).
Attention drummers:
we’re also offering a Working Day with Franck and Charlie. A morning and afternoon workshop on kits provided. (Please note that places are limited!) You can register by telephone or e-mail with the Musée de la Batterie.
L’événement Concert-Rythmology Senones a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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