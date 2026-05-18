Salon des familles Salle des fêtes Senones

Senones

Salon des familles

Salle des fêtes Place Dom Calmet Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Toute la journée venez vous amuser en famille !

Stands d’informations et animations, jeux, activités familles pour tous les âges

Concert et présence d’un food truck.

Spectacle de Magie, sur le harcèlement scolaire, par Mehdillusion, à partir de 8 ans.Tout public

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Salle des fêtes Place Dom Calmet Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 52 65 56

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English :

Come and join in the family fun all day long!

Information and entertainment stands, games, family activities for all ages

Concert and food truck.

Magic show on bullying by Mehdillusion, ages 8 and up.

L’événement Salon des familles Senones a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES