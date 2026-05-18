Salon des familles Salle des fêtes Senones
Salon des familles Salle des fêtes Senones samedi 6 juin 2026.
Senones
Salon des familles
Salle des fêtes Place Dom Calmet Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Toute la journée venez vous amuser en famille !
Stands d’informations et animations, jeux, activités familles pour tous les âges
Concert et présence d’un food truck.
Spectacle de Magie, sur le harcèlement scolaire, par Mehdillusion, à partir de 8 ans.Tout public
0 .
Salle des fêtes Place Dom Calmet Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 52 65 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and join in the family fun all day long!
Information and entertainment stands, games, family activities for all ages
Concert and food truck.
Magic show on bullying by Mehdillusion, ages 8 and up.
L’événement Salon des familles Senones a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Senones (Vosges)
- Heure Musicale-Pour quelques cordes Le Dépôt Senones 23 mai 2026
- Soirée Stand-up Z.A Avenue de Salm Senones 23 mai 2026
- 40ème Chapitre des Petits Crus des Vosges Senones 24 mai 2026
- Relève de la garde de salm Senones 24 mai 2026
- Conférence-questions sur les forêt françaises et vosgiennes Médiathèque Senones 29 mai 2026