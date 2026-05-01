Conférence-questions sur les forêt françaises et vosgiennes Médiathèque Senones

Senones

Conférence-questions sur les forêt françaises et vosgiennes

Médiathèque 2 Place Clémenceau Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Conférence de Raymond Gabriel, en avant-première des Nuits des Forêts, à la

Médiathèque. Plusieurs années d’observation du ressenti des citoyens à propos des forêts méritent quelques réponses. Limité à 40 personnes.Tout public

0 .

Médiathèque 2 Place Clémenceau Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 67 87 mediatheque-senones@ca-saintdie.fr

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English :

Lecture by Raymond Gabriel, as a preview to the Nuits des Forêts, at the Médiathèque

Médiathèque. Several years of observation of how citizens feel about forests deserve some answers. Limited to 40 people.

L’événement Conférence-questions sur les forêt françaises et vosgiennes Senones a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES