Rythmology 2Drums Senones
Rythmology 2Drums Senones samedi 6 juin 2026.
Senones
Rythmology 2Drums
8 Rue de la République Senones Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
RYTHMOLOGY (2Drums) est la rencontre de deux rythmiciens, Franck AGULHON & Charlie DAVOT, qui ont développé leur propre solo, sur disque et sur scène, et qui ont eu envie ensemble de créer un duo original où la batterie, au centre, deviendrait toujours plus mélodique.
Ils jouent sur scène les pièces de leur album Clickless , sorti en mars 2023, qui a reçu un très bel accueil auprès du public et des professionnels. (Batterie magazine, Batteur magazine, Citizen Jazz…).
Ils vous invitent à faire avec eux un voyage rythmique surprenant !Tout public
10 .
8 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 39
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English :
RYTHMOLOGY (2Drums) is the meeting of two rhythmists, Franck AGULHON & Charlie DAVOT, who have developed their own solo careers, on record and on stage, and who wanted to create together an original duo where the drums, at the center, would become ever more melodic.
Their live show features tracks from their album Clickless , released in March 2023 to great acclaim from audiences and professionals alike. (Batterie magazine, Batteur magazine, Citizen Jazz…).
They invite you to join them on a surprising rhythmic journey!
L’événement Rythmology 2Drums Senones a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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