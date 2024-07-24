Circuit des chenaux (n°22) Senones Vosges

Durée : Distance : 13700.0 Tarif :

Carte IGN TOP 3617 OT ST DIE

Le départ s’effectue à Hurbache. D’un niveau facile, le circuit s’effectue pour sa première moitié en fond de vallée et pour sa seconde, sur les sommets avec les plus jolis points de vue.

Un documentation supplémentaire est disponible à l’Office de Tourisme.

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 57 91 03

English :

Map IGN TOP 3617 OT ST DIE

The departure is in Hurbache. Of an easy level, the first half of the circuit is at the bottom of the valley and the second half on the summits with the most beautiful viewpoints

Additional documentation is available at the Tourist Office.

Deutsch :

Karte: IGN TOP: 3617 OT ST DIE

Der Start erfolgt in Hurbache. Die leichte Tour verläuft in der ersten Hälfte im Talboden und in der zweiten Hälfte auf den Gipfeln mit den schönsten Aussichtspunkten

Weitere Unterlagen sind im Fremdenverkehrsamt erhältlich.

Italiano :

Mappa IGN TOP 3617 OT ST DIE

La partenza è a Hurbache. La prima metà del circuito è facile e si svolge nel fondovalle, la seconda metà sulle cime con i punti panoramici più belli

La documentazione aggiuntiva è disponibile presso l’Ufficio del Turismo.

Español :

Mapa IGN TOP 3617 OT ST DIE

La salida es en Hurbache. La primera mitad del circuito es fácil y se desarrolla en el fondo del valle, la segunda mitad en las cumbres con los más bellos miradores

La documentación adicional está disponible en la Oficina de Turismo.

