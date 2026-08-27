41ème Foire aux Miels d’Aiguilhe Aiguilhe
dimanche 4 octobre 2026 · Aiguilhe
Informations pratiques
Aiguilhe
41ème Foire aux Miels d’Aiguilhe
Place Saint-Clair Aiguilhe Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Foire traditionnelle qui réunit une trentaine d’apiculteurs locaux. Au programme dégustation & vente des produits de la ruche, marché, animations autour de l’apiculture, concours de miels de montagne & tombola, soupe des Vignards.
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Place Saint-Clair Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 83
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English :
A traditional fair bringing together about thirty local beekeepers. On the agenda: tastings and sales of honey products, a market, beekeeping-themed activities, a mountain honey contest and raffle, and soupe des Vignards.
L’événement 41ème Foire aux Miels d’Aiguilhe Aiguilhe a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay