Informations pratiques

Aiguilhe

41ème Foire aux Miels d’Aiguilhe

Place Saint-Clair Aiguilhe Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Foire traditionnelle qui réunit une trentaine d’apiculteurs locaux. Au programme dégustation & vente des produits de la ruche, marché, animations autour de l’apiculture, concours de miels de montagne & tombola, soupe des Vignards.

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Place Saint-Clair Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 83

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English :

A traditional fair bringing together about thirty local beekeepers. On the agenda: tastings and sales of honey products, a market, beekeeping-themed activities, a mountain honey contest and raffle, and soupe des Vignards.

L’événement 41ème Foire aux Miels d’Aiguilhe Aiguilhe a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay