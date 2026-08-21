42e Salon d’automne • Les Artistes Ramonvillois, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne
mardi 24 novembre 2026 · Le Kiwi (Place Jean Jaures) · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
42e Salon d’automne • Les Artistes Ramonvillois 24 novembre – 4 décembre Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne
Entrée libre aux horaires d’ouverture du Kiwi et les samedis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T14:00:00+01:00 – 2026-11-24T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T14:00:00+01:00 – 2026-12-04T18:00:00+01:00
Si les Artistes Ramonvillois s’emmêlent les pinceaux toute l’année, ça n’est pas pour vous en faire voir de toutes les couleurs !
Peintures, sculptures dessins, photos, l’art s’invite au Kiwi pour quinze jours de bonheur et d’émotions, avec en prime un thème haut en couleurs : « des hauts et des bas ». Venez rêver avec ces artistes cet automne, après un été chaud !
Les +
Rejoignez les Artistes Ramonvillois pour le vernissage de l’exposition le lundi 23 nov à 18h30 !
Plus d’infos sur le site du Kiwi
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/42e-salon-dautomne/ »}]
Expo d’artistes locaux
© Valérie Encausse
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