42e Salon d’automne • Les Artistes Ramonvillois, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

42e Salon d’automne • Les Artistes Ramonvillois 24 novembre – 4 décembre Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Entrée libre aux horaires d’ouverture du Kiwi et les samedis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T14:00:00+01:00 – 2026-11-24T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T14:00:00+01:00 – 2026-12-04T18:00:00+01:00

Si les Artistes Ramonvillois s’emmêlent les pinceaux toute l’année, ça n’est pas pour vous en faire voir de toutes les couleurs !

Peintures, sculptures dessins, photos, l’art s’invite au Kiwi pour quinze jours de bonheur et d’émotions, avec en prime un thème haut en couleurs : « des hauts et des bas ». Venez rêver avec ces artistes cet automne, après un été chaud !

Les +

Rejoignez les Artistes Ramonvillois pour le vernissage de l’exposition le lundi 23 nov à 18h30 !

Plus d’infos sur le site du Kiwi

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/42e-salon-dautomne/ »}]

Expo d’artistes locaux

© Valérie Encausse