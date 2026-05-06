42ème chapitre de la confrérie des taste-fromages de Langres Langres dimanche 13 septembre 2026.

Langres

42ème chapitre de la confrérie des taste-fromages de Langres

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Tout public

La confrérie des Taste-Fromages de Langres organise son 42ème Chapitre. 5 nouveaux Chevaliers recevront la Cape et une dizaine de Chevaliers d’Honneur seront intronisés. Le Chapitre sera suivi du traditionnel défilé, qui sera ouvert par la Batucada de la Lyre Cheminote, allant du Théâtre à l’Hôtel de Ville où sera servi un vin d’honneur. .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 04 17 ecole.musique@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 42ème chapitre de la confrérie des taste-fromages de Langres Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres