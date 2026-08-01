42ème Fêtes des Truca Taoulès MONTGAILLARD Montgaillard

Informations pratiques

Montgaillard

42ème Fêtes des Truca Taoulès

MONTGAILLARD Au centre du village Montgaillard Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Les 28, 29 et 30 août 2026, la 42e Fête des Truca Taoulès investit Montgaillard ! Trois jours de fête avec concerts, rando, pétanque, vide-grenier, spectacle pyrotechnique et bals. Le vendredi, festival en plein air avec Dirtyphonics, Omar Perry et Gambeat.

Programme

Vendredi 28 août — 26e Festival des Truca Taoulès

En plein air à partir de 20h Dirtyphonics, Omar Perry, Gambeat et bien d’autres groupes

Dès 20h sandwicherie chaude, restauration à la plancha, crêperie, buvette

Petit-déjeuner offert le samedi matin à partir de 10h

Parking et camping gratuits

Samedi 29 août

9h — La RTT, Rando des Truca Taoulès (VTT 16 et 28 km, marche 10 km) ; inscriptions dès 8h30 (06 79 61 12 13)

14h30 — Concours de pétanque en triplette (jet du but), parking haut de l’église

17h30 — Zumba Family Party avec Céline, place des Truca Taoulès

20h à 23h — Apéro et repas sous chapiteau, animés par la banda Los Ricardos

23h — Bal, Podium Adishatz, place des Truca Taoulès

Dimanche 30 août

Dès 9h — Vide-grenier toute la journée, berges de l’Adour (contact 06 48 84 84 37)

9h — Départ Rando 4×4

Dès 9h — Marché aux livres toute la journée, Foyer rural

12h à 14h30 — Apéro/repas sous chapiteau, animés par Los Santayres

14h30 à 17h30 — La Fiesta des Pitchouns, animations gratuites, place des Truca Taoulès (mur d’escalade, initiation double dutch, Magali et les 12 couleurs, tatouages éphémères, pêche à la ligne)

15h30 à 17h — Concert Turbo Niglo (duo power électro manouche), berges de l’Adour

18h30 à 20h — Concert Los Tibia (ambiance latino festive), place des Truca Taoulès

20h à 22h30 — Apéro/repas sous chapiteau, duo Feu d’Camp

22h30 — Spectacle pyrotechnique de la Cie Ignifer, place des Truca Taoulès

23h — Bal, Podium Adishatz, place des Truca Taoulès

Le Resto des Truca (sous chapiteau, samedi soir, dimanche midi et soir, sans réservation)

Melon & jambon

Grillade d’agneau ou confit de canard ou saucisse grillée

Pommes sautées à la graisse de canard ou haricots blancs cuisinés

Fromage du pays

Gâteau basque .

MONTGAILLARD Au centre du village Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

On August 28, 29, and 30, 2026, the 42nd Fête des Truca Taoulès is coming to Montgaillard! Three days of festivities featuring concerts, hikes, pétanque, a yard sale, a fireworks show, and dances. On Friday, an outdoor festival with Dirtyphonics, Omar Perry, and Gambeat.

L’événement 42ème Fêtes des Truca Taoulès Montgaillard a été mis à jour le 2026-08-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65