44ème course de côte d’Exmes Gouffern en Auge

44ème course de côte d’Exmes Gouffern en Auge dimanche 26 juillet 2026.

44ème course de côte d’Exmes

Exmes Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Restauration sur place
Entrée 5€   .

Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 44ème course de côte d’Exmes

L’événement 44ème course de côte d’Exmes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-02-19 par Terres d’Argentan Intercom