44ème course de côte d’Exmes Gouffern en Auge
44ème course de côte d’Exmes Gouffern en Auge dimanche 26 juillet 2026.
44ème course de côte d’Exmes
Exmes Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Restauration sur place
Entrée 5€ .
Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 44ème course de côte d’Exmes
L’événement 44ème course de côte d’Exmes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-02-19 par Terres d’Argentan Intercom