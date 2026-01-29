44ème Foire aux Fromages et à la Gastronomie Sainte-Maure-de-Touraine

44ème Foire aux Fromages et à la Gastronomie

Place du Maréchal Leclerc Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

15 à 20 000 visiteurs peuvent découvrir à travers toute la ville, les produits gastronomiques régionaux, les animations folkloriques et musicales, les expositions d’artisanat d’art et la fête foraine. Cette année, la foire accueille la Bretagne, avec ses succulences gastronomiques.

Cette 44ème édition accueille la Vendée, l’occasion de marier notre délicieux fromage de chèvre et autres trésors du terroir tourangeau aux produits typiquement vendéens. Tout un programme !

Le centre-ville s’animera autour d’activités pédagogiques et divertissantes mini-ferme (chèvres, cochons, pigeons, poules et autres animaux), expositions (notamment d’anciens tracteurs par l’ASMAMA), atelier les secrets de fabrication d’un fromage de Sainte-Maure-de-Touraine par l’AOP Sainte-Maure-de-Touraine. Manèges, attractions, marché de producteurs, soirée dansante…

Restauration sur place. .

Place du Maréchal Leclerc Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 72 00 13 comitefoirefromage@orange.fr

English :

throughout the town, 15 to 20,000 visitors can discover regional gastronomic products, folk and musical entertainment, arts and crafts exhibitions and a funfair. This year, the fair welcomes Brittany, with its gastronomic delights.

