Sainte-Maure-de-Touraine

La Galice Terre celtique espagnole

Rue du Château Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-08

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

Deux journées culturelles consacrées à la Galice, région du nord-ouest de l’Espagne reconnue pour sa forte identité celtique et la richesse de son patrimoine.

Cet événement proposera au public une immersion au coeur de la culture galicienne à travers une programmation variée.

Deux journées culturelles consacrées à la Galice, région du nord-ouest de l’Espagne reconnue pour sa forte identité celtique et la richesse de son patrimoine. Une immersion au coeur de la culture galicienne à travers une programmation variée.

Le vendredi, la Salle Patrice Leconte mettra à l’honneur la bande dessinée, avec également la projection d’un film et des échanges autour de la Guerre civile espagnole.

Le samedi, le Château des Rohan deviendra le centre de nombreuses animations culturelles expositions, rencontres, auteurs en dédicace et conférences rythmeront la journée. Plusieurs thématiques seront abordées, notamment le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et l’héritage des Celtes galiciens.

Pour clôturer ces deux journées, concert de musique celte irlandaise. .

Rue du Château Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 40 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the winter vacations, the town of Sainte-Maure-de-Touraine presents a family show for children aged 3 and over, by Cie La Générale des Mômes.

L’événement La Galice Terre celtique espagnole Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-05-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme