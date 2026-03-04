45e AMR JAZZ FESTIVAL, AMR / Sud des Alpes, Genève

45e AMR JAZZ FESTIVAL 18 – 22 mars AMR / Sud des Alpes

Entrée libre au LIEU CENTRAL // et: 40.- (Soutien) / 30.- (Plein tarif) / 20.- (Membres AMR, ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) / 10.- (Carte 20 ans) pour la Salle de Concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-22T19:00:00+01:00 – 2026-03-22T23:59:00+01:00

L’AMR Jazz Festival, est le RDV incontournable des amoureux·ses du jazz et des musiques improvisées. Dans un paysage musical de plus en plus formaté, où les esthétiques tendent à s’uniformiser, l’AMR défend plus que jamais une idée forte de liberté musicale, de l’improvisation, du risque, de l’imprévu, et du processus créatif.

À la croisée des genres et des traditions, cette édition aura lieu à l’AMR du 18 au 22 mars et fait la part belle à la diversité.

Les artistes invité·e·s viennent de Suisse, d’Afrique du Sud, d’Amérique du Nord et du Sud, de Scandinavie, du Portugal: autant de territoires et de sensibilités qui ont façonné leurs propres pratiques de l’improvisation et contribuent à redessiner les contours du jazz actuel.

La maison entre donc en vibration dont 4 soirées se clôturent en beauté au Lieu central (l’accueil) avec des DJs d’exception : DJ Evita Koné Belama Sounds, Zemzem, le collectif Skankin’ Society et DJ Mitch. Ce dernier proposera, en plus de son set, une conférence sur le jazz de 1958.

Plus d’infos sur https://www.amr-geneve.ch/

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/45e-amr-jazz-festival-5LU6214SX6 »}] [{« link »: « https://www.amr-geneve.ch/ »}]

